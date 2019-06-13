أمانة عسير تستعيد 5 آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية بالشعف

واس- الوئام

استعادت أمانة منطقة عسير ممثلة ببلدية الشعف الفرعية، اليوم, تعديات على أراض حكومية بلغت مساحاتها الإجمالية نحو 5 آلاف متر مربع في عدة مواقع بالشعف.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أنه تم رصد التعديات التي طالت أراض حكومية من قبل المحدثين, وتطبيق الأنظمة واللوائح في حق المخالفين, فيما سلّمت الأراضي لبلدية الشعف الفرعية لإكمال اللازم, مؤكدًا أن أعمال الإزالة تمت بعد عدة جولات رقابية مستمرة على المواقع التي رصدت فيها التعديات، وجرى التحقق من عدم ملكية المعتدين على الأراضي بشكل نظامي، إذ نفذت آليات الأمانة أعمال الإزالة فور التأكد من عدم ملكية المعتدين على الأراضي، وذلك بمشاركة قوة أمنية لدعم أعمال لجان الإزالة.