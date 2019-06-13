التعليقات: 0

أمانة عسير تستعيد 5 آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية بالشعف

أمانة عسير تستعيد 5 آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية بالشعف
weam.co/595810
واس- الوئام

استعادت أمانة منطقة عسير ممثلة ببلدية الشعف الفرعية، اليوم, تعديات على أراض حكومية بلغت مساحاتها الإجمالية نحو 5 آلاف متر مربع في عدة مواقع بالشعف.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أنه تم رصد التعديات التي طالت أراض حكومية من قبل المحدثين, وتطبيق الأنظمة واللوائح في حق المخالفين, فيما سلّمت الأراضي لبلدية الشعف الفرعية لإكمال اللازم, مؤكدًا أن أعمال الإزالة تمت بعد عدة جولات رقابية مستمرة على المواقع التي رصدت فيها التعديات، وجرى التحقق من عدم ملكية المعتدين على الأراضي بشكل نظامي، إذ نفذت آليات الأمانة أعمال الإزالة فور التأكد من عدم ملكية المعتدين على الأراضي، وذلك بمشاركة قوة أمنية لدعم أعمال لجان الإزالة.

روابط ذات صلة

لجنة التعديات بأملج تستعيد 100 ألف متر مربع من الأراضي المعتدى عليها بالدقم

لجنة التعديات بأملج تستعيد 100 ألف متر مربع من الأراضي المعتدى عليها بالدقم

أمانة عسير تنفذ مشروع سفلتة وإنارة بمخططات شمال أبها

أمانة عسير تنفذ مشروع سفلتة وإنارة بمخططات شمال أبها

أمانة عسير وبلدياتها تغلق 125 منشأة مخالفة خلال أسبوع

أمانة عسير وبلدياتها تغلق 125 منشأة مخالفة خلال أسبوع

أمانة عسير تستعيد أكثر من 5 ملايين متر مربع من الأراضي الحكومية

أمانة عسير تستعيد أكثر من 5 ملايين متر مربع من الأراضي الحكومية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>