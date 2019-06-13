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هيئة الترفيه تحقق في فعاليات أقيمت في جدة مخالفة للإجراءات القانونية

هيئة الترفيه تحقق في فعاليات أقيمت في جدة مخالفة للإجراءات القانونية
weam.co/595812
متابعات- الوئام

فتحت الهيئة العامة للترفيه، تحقيقًا فوريًا في مقاطع فيديو تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، لإحدى الفعاليات في مدينة جدة.

وبحسب المعلومات التي تبينت للهيئة في متابعتها للموضوع، فإن الفعالية المقامة (Project X) مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة، وكانت بالأصل ترخيصًا لإقامة فعالية أخرى استغل متعهدها موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى تاريخ 11 شوال 1440، لارتكاب هذه المخالفات الجسيمة وغير المقبولة.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس، أنها أعلنت ذلك بشفافية تامة للرأي العام، لتؤكد حرصها الشديد على رفضها القاطع لأي مخالفات قانونية من هذا النوع، وأنها ستتخذ كامل الإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الحالات بسحب رخص متعهدي الفعاليات المخالفة للإجراءات، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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