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خلال فترة ما بعد الظهيرة

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في الباحة وعسير وجازان

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في الباحة وعسير وجازان
weam.co/595863
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر خاصة الجزء الأوسط والجنوبي منه، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من مناطق نجران والرياض والشرقية كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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