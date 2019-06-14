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أصدرتها الحكومة الألمانية

أوامر بإعتقال 500 يميني متطرف في ألمانيا

أوامر بإعتقال 500 يميني متطرف في ألمانيا
weam.co/595888
برلين- الوئام:

ارتفع عدد أوامر الاعتقال التي أصدرتها السلطات الألمانية بحق يمينيين متطرفين مطلوبين للعدالة.وذكرت صحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة استنادا إلى رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار” أن عدد أوامر الاعتقال ضد هذه الفئة بلغ في نهاية آذار/مارس الماضي 497 أمرا، مقابل 467 أمرا في أيلول/سبتمبر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن معظم الحالات متهمة بالتورط في جرائم جنائية عامة، مثل السرقة أو الاحتيال أو مخالفات مرورية.

وجاء في التقرير أن هناك عدة أوامر اعتقال صادرة ضد بعض المشتبه بهم بسبب تورطهم في جرائم مختلفة، ما أدى إلى زيادة عدد أوامر الاعتقال المفتوحة إلى 657 أمرا.

وبحسب البيانات، يعود أكثر من 85% من هذه الأوامر إلى جرائم جنائية عامة، بينما تشكل جرائم العنف ذات الخلفية السياسية 7ر2%، أو تحديدا 18 حالة، من أوامر الاعتقال غير المنفذة حتى الآن. وتدور معظم هذه الحالات حول التسبب في إصابات جسدية أو مقاومة سلطات إنفاذ القانون.

وبوجه عام، يبلغ عدد أوامر الاعتقال المفتوحة حتى الآن على مستوى ألمانيا 185 ألف أمر.

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