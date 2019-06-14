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المعاملة ستكون بالمثل

تركيا: سنرد إذا فرضت أمريكا عقوبات بسبب صفقة إس-400 الروسية

تركيا: سنرد إذا فرضت أمريكا عقوبات بسبب صفقة إس-400 الروسية
weam.co/595891
انقرة- الوئام:

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الجمعة إن أنقرة “سترد بالمثل” إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب شراء أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 الروسية.

وتراجعت الليرة التركية لفترة وجيزة أمام الدولار إلى 5.9075 ليرة بعد هذا التصريح وهو أدنى مستوى لها في أسبوعين.

وحذرت واشنطن من أنها ستفرض عقوبات وستستبعد تركيا من برنامج الطائرات إف-35 إذا قبلت استلام أنظمة الدفاع الصاروخي سطح-جو إس-400.

وقال تشاووش أوغلو لوكالة الأناضول للأنباء إنه من المستحيل إلغاء طلبيات أنظمة الدفاع الصاروخي المذكورة.

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