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نفذها أطباء مجمع الملك فيصل

الطائف: جراحة دقيقة تنقذ مصابا بعد اختراق عصا لجمجمته

الطائف: جراحة دقيقة تنقذ مصابا بعد اختراق عصا لجمجمته
weam.co/595910
الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف في إنقاذ حياة مصاب اخترقت عصا مدببه جمجمته وخرجت من الطرف الآخر.

وكان المصاب قد وصل لطوارئ المجمع في غيبوبة وسط ذهول من الأطباء، بعد أن اخترق رأس العصا جمجمته، وخرج من الجهه الأخرى.

وعلى الفور؛ تم إخضاع المصاب لعدد من إجراءات الكشف والأشعة لتحديد الأجزاء المصابة، واتضحت إصابته بكسور وتفتت بالجمجمة، وكذلك إصابات في غشاء المخ.

وخضع المصاب لعملية جراحية دقيقة، استمرت ساعتين، تم خلالها إخراج العصا ومعالجة التهتكات، والمصاب حاليا بصحة جيدة ويتماثل للشفاء ومغادرة المشفى.

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