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المنتخب السعودي يتقدم 3 مراكز في تصنيف الفيفا لشهر يونيو

المنتخب السعودي يتقدم 3 مراكز في تصنيف الفيفا لشهر يونيو
تشكيل منتخب الأخضر أمام البرازيل
weam.co/595921
متابعات- الوئام

تقدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 3 مراكز في تصنيف الفيفا لشهر يونيو للمنتخبات على مستوى العالم.

وجاء الأخضر في المركز الـ69 في التصنيف الصادر بتاريخ اليوم الجمعة 14 من يونيو الجاري على الموقع الرسمي للفيفا، بعد أن كان في المركز الـ72 في آخر تصنيف صدر في 4 من أبريل الماضي، وجاء ترتيب أول 10 منتخبات آسيوية كالتالي:

1- إيران = 20 عالميًا.

2- اليابان = 28 عالميًا.

3- كوريا الجنوبية = 37 عالميًا.

4- أستراليا = 43 عالميًا.

5- قطر = 55 عالميًا.

6- الإمارات = 67 عالميًا.

7- السعودية = 69 عالميًا.

8- الصين = 73 عالميًا.

9- العراق = 77 عالميًا.

10- أوزبكستان = 82 عالميًا.

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