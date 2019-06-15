روحاني: لايمكن أن تبقى إيران ملتزمة بالاتفاق النووي

طهران- الوئام:

قال أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه لا يمكن لبلاده أن تبقى من جانب واحد الطرف الوحيد الملتزم ، وستحتاج الدول الأخرى أيضًا إلى المساهمة في الحفاظ على هذا الاتفاق المهم.

جاء ذلك في كلمة الرئيس روحاني في مؤتمر “التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا” بالعاصمة الطاجيكية دوشنبة اليوم السبت،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقال الرئيس روحاني ” لقد اثبتت إيران مرارا بأن التعاون الإقليمي الثنائي ومتعدد الأطراف يساعد في الحفاظ على استقرار المنطقة ويبعد التوتر ، وأن أساس زعزعة الأمن الإقليمي يكمن في تدخل دول عظمى في المنطقة وسياسة التهرب من تطبيق القوانين”.

يشار إلى أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي قبل أكثر من عام وفرض عقوبات على إيران،اعلنت طهران تخليها عن بعض من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

من جهة اخرى ، قال روحاني في لقاء مع الرئيس التنفيذي للحكومة الافغانية، عبدالله عبد الله، على هامش المؤتمر، إن بلاده تريد إحلال الأمن والاستقرار والسلام في أفغانستان طبقا لما ذكرته وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء اليوم السبت.

ومن جانبه، أكد لرئيس التنفيذي للحكومة الافغانية على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات السياسية الاقتصادية،بحسب وكالة فارس .ويشارك في القمة 27 دولة و13 مراقبا.