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طعنا

القبض على أب قتل ابنه وأصاب زوجته قرب عفيف

القبض على أب قتل ابنه وأصاب زوجته قرب عفيف
weam.co/596052
الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

باشرت الجهات الأمنية والاسعافية صباح اليوم السبت بلاغاً من مواطنة سعودية (حامل) تعرضت للطعن من زوجها وكذلك طعن ابنها، وتم نقلها لمستشفى عفيف.

وقالت الزوجة إنها تعرضت للطعن عدة مرات، وتم عمل الإسعافات الأولية لها في قسم الطوارئ.

وفي التفاصيل؛ أبلغت المواطنة، الشرطة، عن تعرضها للطعن من قبل زوجها في منطقة صحراوية غرب عفيف وأفادت بقيام الزوج بطعن طفلها أيضاً البالغ من العمر سنتين بعد العثور على جثته من قبل الجهات الامنية في منطقة صحراوية.

وبحسب المصادر؛ تمكنت الجهات الامنية من القبض على الجاني قرب مركز الخاصرة على طريق الرياض

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