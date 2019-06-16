السعودية تتخذ إجراءات سريعة لتأمين إمدادات الطاقة من منطقة الخليج

الرياض- الوئام:

دعت السعودية لاتخاذ إجراءات سريعة لتأمين إمدادات الطاقة من منطقة الخليج بعد أن ألقت الولايات المتحدة بمسؤولية هجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان قرب مضيق هرمز على إيران بما يزيد من مخاوف نشوب مواجهة أوسع نطاقا في المنطقة.

وأدت الهجمات على ناقلتين يوم الخميس إلى تفاقم الأزمة الناجمة عن هجمات مماثلة على أربع سفن في مايو أيار إذ ألقت واشنطن بمسؤوليتها على طهران أيضا. والتوتر محتدم من الأصل بين الولايات المتحدة وإيران بسبب برنامجها النووي.

ونقلت وزارة الطاقة السعودية عن الوزير خالد الفالح قوله على تويتر “لابد من الاستجابة السريعة والحاسمة لتهديد إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق وثقة المستهلكين، الذي تشكله الأعمال الإرهابية الأخيرة في كل من بحر العرب والخليج العربي، ضد حلقات سلسلة إمداد الطاقة العالمية الرئيسية”.

ونشر الجيش الأمريكي مقطع فيديو يوم الخميس قال إنه يظهر ضلوع الحرس الثوري الإيراني في الهجمات التي استهدفت الناقلة النرويجية فرنت ألتير والناقلة اليابانية كوكوكا كاريدجس في خليج عمان عند مدخل الخليج.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز أمس الأول الجمعة “إيران فعلتها.. وتعلمون أنها فعلتها لأنكم رأيتم القارب”.

وشددت واشنطن الشهر الماضي العقوبات على النظام الإيراني وسعت إلى دفع مشتري النفط من إيران إلى وقف وارداتهم.

وهددت طهران من قبل بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره خمس استهلاك العالم من النفط في حالة منعها من تصدير نفطها.