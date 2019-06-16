وزير التعليم يصدر قرارات تضمنت تعيين نساء قياديات في الوزارة لأول مرة

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عددًا من القرارات التي تقضي بتكليف قيادات وزارة التعليم على مستوى الوكلاء ومديري العموم بما يتوافق مع هيكلة وزارة التعليم ويحقق العمل على تطوير العمل التعليمي العام والجامعي، متمنيًا لهم التوفيق.

ووجه وزير التعليم، شكره وتقديره لوكلاء الوزارة ومديري العموم الذين انتهى تكليفهم على جهودهم التي بذلوها خلال فترة عملهم السابقة، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم العملية المقبلة.

وجاء التشكيل الإداري الجديد للمكلفين في الوكالات والإدارات العامة المرتبطة بالوزير، وأيضا المكلفين بالإدارات العامة المرتبطة بنائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار، على النحو التالي: