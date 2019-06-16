باكستان تعين خبيرا بمجال مكافحة الإرهاب رئيسا لوكالة الاستخبارات

الوئام - وكالات

ذكر الجيش الباكستاني في بيان، اليوم الأحد، أن إسلام أباد عينت قائدا يتمتع بقدرات لمكافحة الإرهاب، لرئاسة وكالة الاستخبارات في البلاد.

وسيتولى اللفتنانت جنرال فايز حميد قيادة وكالة الاستخبارات الباكستانية. وتعتبر هذه الوكالة، وهي جناح الاستخبارات العسكرية، ذات أهمية محورية في معركة باكستان ضد الإسلاميين المتشددين وإقامة محادثات سلام في أفغانستان.

وعمل حميد رئيسا لجناح مكافحة الإرهاب في تلك الوكالة، المسؤول عن صياغة السياسيات ووضع الاستراتيجيات لمكافحة المتشددين الإسلاميين ممن هم على صلة بتنظيم القاعدة وحركة طالبان المتحالفة معه.

وغالبا ما تتهم الاستخبارات الباكستانية باستخدام طالبان الأفغانية والجهاديين الآخرين كوكلاء في أفغانستان والهند المجاورتين والتدخل في الأمور السياسية.

وسيحل حميد محل الليفتنانت جنرال عاصم منير، وذلك بعد أقل من عام من تعيينه رئيسا لتلك الوكالة.

ويأتي ذلك التعديل غير العادي في الجيش قبل أشهر من انتهاء ولاية قائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا في نوفمبر.

ويعتبر حميد مساعدا مقربا من الجنرال باجوا ويقال إنه الرجل الذي يقف وراء الهندسة السياسية في الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي.