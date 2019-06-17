النواب الليبي: تدخل قطر وتركيا أخّر الحسم في طرابلس

طرابلس -الوئام:

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن دعم قطر وتركيا للميليشيات في طرابلس أخّر حسم معارك الجيش لتحرير العاصمة، لكنه أكد أن ذلك لن يثني الجيش عن استمرار تحركاته.

وحمّل صالح في حوار أجرته معه صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الإثنين، بعض قوى المجتمع الدولي مسؤولية عدم إجراء الانتخابات في ليبيا، ودعا إلى المضي في تنظيم الاقتراع دون تدخلات.

وأشار إلى أنه من المستحيل تنظيم لقاء بين قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وأما عن رؤيته لاتفاق الصخيرات، فقال إنه يجب عدم العودة إلى هذا الاتفاق لتجاوز الأزمة الراهنة.