التعليقات: 0

لن يثني الجيش عن استمرار تحركاته

النواب الليبي: تدخل قطر وتركيا أخّر الحسم في طرابلس

النواب الليبي: تدخل قطر وتركيا أخّر الحسم في طرابلس
weam.co/596324
طرابلس -الوئام:

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن دعم قطر وتركيا للميليشيات في طرابلس أخّر حسم معارك الجيش لتحرير العاصمة، لكنه أكد أن ذلك لن يثني الجيش عن استمرار تحركاته.

وحمّل صالح في حوار أجرته معه صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الإثنين، بعض قوى المجتمع الدولي مسؤولية عدم إجراء الانتخابات في ليبيا، ودعا إلى المضي في تنظيم الاقتراع دون تدخلات.

وأشار إلى أنه من المستحيل تنظيم لقاء بين قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وأما عن رؤيته لاتفاق الصخيرات، فقال إنه يجب عدم العودة إلى هذا الاتفاق لتجاوز الأزمة الراهنة.

روابط ذات صلة

رئيس الحكومة الليبية: لا يمكن قيام دولة في البلاد دون حل الميليشيات

رئيس الحكومة الليبية: لا يمكن قيام دولة في البلاد دون حل الميليشيات

أسلحة تركية تتدفق إلى المتطرفين في إدلب وحماة

أسلحة تركية تتدفق إلى المتطرفين في إدلب وحماة

الأمير تركي الفيصل: لم أتعرّض لمحاولة اغتيال… وقطر تدعم القاعدة منذ 1995

الأمير تركي الفيصل: لم أتعرّض لمحاولة اغتيال… وقطر تدعم القاعدة منذ 1995

الجيش الليبي: مليشيات الإخوان تُهجر أهالي غرب طرابلس قسريا

الجيش الليبي: مليشيات الإخوان تُهجر أهالي غرب طرابلس قسريا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>