التعليقات: 0

يعكس الصورة المشرفة

تكريم رجال أمن لإخلاصهم في العمل بمجال مكافحة الجريمة

تكريم رجال أمن لإخلاصهم في العمل بمجال مكافحة الجريمة
weam.co/596364
الرياض- الوئام:

بناءً على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن/ خالد بن قرار الحربي كرم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء/ فهد بن زيد المطيري بحضور مساعد مدير إدارة دوريات الأمن العقيد/ فهد بن مطلق المعاز عدداً من منسوبي دوريات الأمن وذلك لاخلاصهم وتفانيهم في أداء عملهم.

ونقل سعادته لهم شكر وتقدير معاليه لما يقدمونه من جهود مثمرة حاثاً الجميع على بذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها.

مؤكداً بأن ما يقومون به من أداء مميز يعكس الصورة المشرفة لرجل الأمن الذين لا يتوانا في الجد والاجتهاد حرصاً على تحقيق الغاية الأسمى في حفظ أمن المجتمع وسلامته .

روابط ذات صلة

شرطة الرياض تضبط تشكيل عصابي يضم 9 متهمين تخصص في سرقة المركبات الحديثة

شرطة الرياض تضبط تشكيل عصابي يضم 9 متهمين تخصص في سرقة المركبات الحديثة

انتحار مواطن ستيني داخل منزله بحي جبل النور بمكة المكرمة

انتحار مواطن ستيني داخل منزله بحي جبل النور بمكة المكرمة

ضبط “مفحط” استعرض بسيارته على طريق سريع في تبوك

ضبط “مفحط” استعرض بسيارته على طريق سريع في تبوك

شرطة الرياض تباشر محاولة انتحار مواطن من أحد جسور ميدان القاهرة وسط الرياض

شرطة الرياض تباشر محاولة انتحار مواطن من أحد جسور ميدان القاهرة وسط الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>