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من الهيئة العامة للرياضة

اعتماد القوائم النهائية لمرشحي إدارة الهلال السعودي

اعتماد القوائم النهائية لمرشحي إدارة الهلال السعودي
weam.co/596478
الرياض- الوئام:

تلقى نادي الهلال السعودي خطاباً رسميا بالقائمة النهائية لمرشحي رئاسة مجلس الإدارة من الهيئة العامة للرياضة.

ويتضمن الخطاب قائمتين مرشحتين لإدارة النادي إلى جانب القائمة النهائية لأعضاء الجمعية العمومية، الذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية التي تعقد اليوم الثلاثاء.

وجاءت القائمة المرشحة الأولى كالآتي : فهد بن نافل “رئيس”، سلطان بن حسن “عضو”، سلمان التويجري “عضو”، سليمان الهتلان “عضو”، فيصل غشيان “عضو”، فهد المفرج “عضو”.

أما القائمة المرشحة الثانية فضمت : موسى الموسى “رئيس”، مشاري المسعد “عضو”، يعقوب المطير “عضو”، عبدالله سعيد “عضو”، فيصل سعيد “عضو”، فيصل أبو أثنين “عضو”.

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