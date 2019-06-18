الذهب يرتفع مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته

نيويورك- الوئام:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عدة أسابيع قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص السياسة النقدية الذي يستمر يومين.

وبحلول الساعة 0525 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1341.91 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة أيضا ليصل إلى 1345.80 دولار للأوقية.

وقالت هيلين لاو المحللة لدى أرجونوت سيكيوريتيز “المعنويات في أسواق الذهب بصفة عامة إيجابية. ثمة توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة، وهو ما أضعف الدولار ويظل محركا رئيسيا للأسعار”.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات رئيسية، بنسبة 0.2 بالمئة اليوم الثلاثاء، مما يقلل من

تكلفة المعدن الأصفر على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعه في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وسيكون الاجتماع محط أنظار المستثمرين بعدما أخذت الأسواق في الحسبان خفض أسعار الفائدة أكثر من مرتين بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة بحلول نهاية العام.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 14.86 دولار للأوقية، في حين زاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1459.60 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 787.44 دولار للأوقية بعدما هبط إلى أدنى مستوياته منذ 31 مايو أيار عند 786 دولارا في وقت

سابق من الجلسة.