التعليقات: 0

يعد فعلاً محرماً وضرباً من ضروب الحرابة والإفساد

القتل حداً لــ«عبد الرحمن العنزي» مغتصب وقاتل طفلة بريدة

القتل حداً لــ«عبد الرحمن العنزي» مغتصب وقاتل طفلة بريدة
weam.co/596505
بريدة- الوئام:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة بمدينة بريدة فيما يلي نصه:قال الله تعالى (( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ).

أقدم / عبدالرحمن بن عبدالله بن هادي العنزي ـ سعودي الجنسية ـ على خطف طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وفعل فاحشة الزنا بها بالقوة ، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولشناعة ما أقدم عليه ولكونه يعد فعلاً محرماً وضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه .

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / عبدالرحمن بن عبدالله بن هادي العنزي ـ سعودي الجنسية ـ اليوم الثلاثاء 15 / 10 / 1440هـ، بمدينة بريدة بمنطقة القصيم .

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

روابط ذات صلة

دوريات الأفواج الأمنية تحبط عملية تهريب مخدرات وأسلحة

دوريات الأفواج الأمنية تحبط عملية تهريب مخدرات وأسلحة

القتل تعزيراً لمهرب الهيروين المخدر في الدمام

القتل تعزيراً لمهرب الهيروين المخدر في الدمام

تنفيذ حكم القتل تعزيزا بمهربي مخدرات من الجنسية الباكستانية في المدينة

تنفيذ حكم القتل تعزيزا بمهربي مخدرات من الجنسية الباكستانية في المدينة

إعلان نتائج القبول النهائي للالتحاق بالخدمة العسكرية في حرس الحدود برتبة “جندي”

إعلان نتائج القبول النهائي للالتحاق بالخدمة العسكرية في حرس الحدود برتبة “جندي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>