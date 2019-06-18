التعليقات: 0

بعد 6 أشهر سابقة

أرامكو السعودية وبرتامينا الإندونيسية تمددان محادثات المصفاة 3 أشهر

أرامكو السعودية وبرتامينا الإندونيسية تمددان محادثات المصفاة 3 أشهر
weam.co/596512
جاكرتا - الوئام:

أعلنت شركة الطاقة الحكومية الإندونيسية بي.تي برتامينا، اليوم، تمديد المفاوضات مع أرامكو السعودية بخصوص التطوير المشترك المحتمل لمصفاة نفط في
البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

وجرى تمديد المحادثات من قبل لمدة ستة أشهر من ديسمبر الماضي، وأكدت برتامينا، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين عجزا عن الاتفاق على “تقييم” للمصفاة، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وفي 2016، اتفقت برتامينا وأرامكو على التفاوض بخصوص تأسيس مشروع مشترك لبناء وتشغيل مصفاة سيلاكاب في إقليم جاوة الوسطى.

وقالت فجرية عثمان، المتحدثة باسم برتامينا، في بيان صدر اليوم، إن الشركتين ستمددان المحادثات ثلاثة أشهر، واتفقتا على تفويض مستشار مالي للمساعدة في وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

وتمثل مصفاة سيلاكاب واحدا من ستة مشروعات كبرى تأتي في إطار المساعي الرامية لرفع طاقة برتامينا التكريرية لمثليها لتصل إلى مليوني برميل يوميا.

كان مسؤولون في برتامينا قالوا في أبريل إنه إذا فشلت المباحثات مع أرامكو، ستدشن الشركة الإندونيسية المشروع بدون شريك لتلبية هدف التشغيل في 2025.

روابط ذات صلة

انيوس تتفق مع أرامكو السعودية وتوتال لبناء مشروع اميرال بقيمة 5 مليارات دولار

انيوس تتفق مع أرامكو السعودية وتوتال لبناء مشروع اميرال بقيمة 5 مليارات دولار

أرامكو السعودية تحدد سعر بروبان يونيو عند 430 دولارًا للطن

أرامكو السعودية تحدد سعر بروبان يونيو عند 430 دولارًا للطن

تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي في طريقهما لعبور الخليج العربي

تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي في طريقهما لعبور الخليج العربي

مصادر: أرامكو تخطط لشراء حصة شل في مشروع تكرير مشترك بالسعودية

مصادر: أرامكو تخطط لشراء حصة شل في مشروع تكرير مشترك بالسعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>