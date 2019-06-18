100 مليون يورو مقابل عودة نيمار إلى الكامب نو

باريس - الوئام:

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية، وفق معلومات من صحيفة غلوبو سبورت البرازيلية، أن نادي برشلونة 100مطالب بدفع مبلغ 100 مليون يورو لباريس سان جيرمان، مقابل استعادة خدمات لاعبه البرازيلي المحترف نيمار، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت التقارير الصحفية أن “هناك مفاوضات جادة بين الناديين، تشمل تنازل البارسا عن بعض اللاعبين، وأبرز الأسماء التي يتم مناقشتها في الوقت الحالي هي إيفان راكيتيتش أو صامويل أومتيتي أو عثمان ديمبيلي، من أجل جلب نيمار مرة أخرى إلى الكامب نو.

وأوضحت التقارير أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، يتولى شخصيًا زمام المحادثات بنفسه مع باريس سان جيرمان، ووالد نيمار، من أجل استعادة اللاعب من حديقة الأمراء.

وأفادت الصحيفة أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي للغاية وفي مرحلة متقدمة، وقد وضعا الاثنان الخلافات بينهما جانبًا من أجل اتمام العملية، وهناك احتمالًا أن يصبح الأمر رسميا في مطلع شهر يوليو المقبل.