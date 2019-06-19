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لمناقشة جهود احتواء التوترات

أمير الكويت يقوم اليوم بزيارة “ذات أبعاد مهمة” للعراق

أمير الكويت يقوم اليوم بزيارة “ذات أبعاد مهمة” للعراق
weam.co/596676
الكويت - الوئام:

يقوم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، بزيادة وُصفت بأنها “ذات أبعاد مهمة” للعراق.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله القول إن الزيارة “تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين … كما أنها تنطوي على أبعاد مهمة ودلالات حيوية”.

وأشار إلى حرص الأمير على دعم جهود إعادة الإعمار في العراق. وأكد أن الزيارة ستمثل فرصة ليقوم الوزراء الكويتيون بالتباحث مع نظرائهم في الجانب العراقي حول “سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين وحسم الملفات العالقة بينهما”.

ولفت إلى أن: “ما يضاعف أهمية الزيارة هو أنها تأتي في ظروف دقيقة وحرجة تمر بها المنطقة والتي تتمثل باستمرار التصعيد، الأمر الذي يؤكد أهمية التنسيق والتشاور مع الأشقاء في العراق لتجاوز هذه الظروف وتمكين المنطقة من النأي بعيدا عن التوتر والصدام”.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه من المتوقع أن تركز الزيارة على جهود احتواء التوترات التي تشهدها المنطقة على خلفية التصعيد الأمريكي مع إيران.

وستكون هذه الزيارة هي الثانية لأمير الكويت للعراق منذ توليه الحكم عام 2006، إذ سبق أن قام بزيارة لها عام 2012 . وكانت العلاقات بين الجانبين شهدت سنوات من القطيعة بعد غزو الرئيس العراقي الراحل صدام حسين للكويت عام 1990.

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