وظائف شاغرة بوزارة الشؤون الإسلامية بمسمى “إمام” و”مؤذن” بمختلف مناطق المملكة

الرياض - الوئام:

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، عن توفر وظائف بمسمى (إمام – مؤذن) للسعوديين حملة الثانوية العامة كحد أدنى، وذلك بمختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أن الشروط الواجب توفرها هي:

ألا يقل عمره عن 18 سنة.

الحصول على الشهادة الثانوية.

حفظ ثلاثة أجزاء من القران الكريم.

التفرع التام للعمل.

أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حكم عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة ، أو فصل من عمل حكومي بقرار نظامي .

اجتياز الكشف الطبي.

اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

الأولوية لمن لديه شهادة جامعية.

مبينة أن التقديم على هذه الوظائف يكون عبر إرسال السيرة الذاتية، مع تحديد المدينة التى يراد العمل بها على البريد الإلكتروني

EEE.job@moia.gov.sa، في موعد أقصاه 24/10/1440.