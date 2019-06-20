وزير الحج والعمرة و السفير الأمريكي يبحثان الموضوعات المتعلقة بحجاج الولايات المتحدة

الوئام-مكة

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بجدة اليوم ، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة ، جون ابى زيد.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج أمريكا لهذا العام والترتيبات اللازمة لتسهيل أداء مناسكهم بكل راحة وأمن واستقرار.

من جانبه أشاد السفير الأمريكي بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- ، والتسهيلات الكبيرة والخدمات الجليلة التي توفرها للحجاج والمعتمرين والزوار لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.