بالصور: الدكتور فهد السلمي يحتفل بزواجه بجدة

جدة- الوئام - ناصر السلمي :

احتفل فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن عون الله بن عازم البنوي السلمي عضو هيئة التدريس ووكيل كلية الشريعة والأنظمة بجامعة تبوك مساء أمس الجمعة بحفل زواجه في حفل غمره الفرح والسرور.

وأقيم حفل الزفاف في قاعة “فرح2”، حيث حضره عددٌ كبير من شيوخ وأعيان القبائل، ومدراء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية وعدد من رجال الأعمال والإعلام والشعر ومن الأقارب والأصدقاء.

وقدم الدكتور فهد بن عون الله البنوي شكره وتقديره لجميع الحضور.

وتخلل الحفل برنامج خطابي كبير اشتمل على العديد من الكلمات الترحيبية والقصائد الشعرية. “الوئام” تبارك للدكتور فهد هذا الزواج، وتقول له: “بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير”.