جامعة الأعمال والتكنولوجيا تشارك احتفال القنصلية الإيطالية باليوم الوطني

جدة - الوئام - هاني الثبيتي:

احتفلت القنصلية الإيطالية في جدة باليوم الوطني لإيطاليا، وسط حضور كبير من الشخصيات الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية، حيث كان لجامعة الاعمال والتكنولوجيا ubt حضورا فاعلا في هذه المناسبة، حيث مثلها كل من الدكتورة حنين شعيب، عميدة كلية الإعلان بالجامعة، والدكتور خالد الشهيب.

وأوضحت الدكتورة حنين شعيب أن الجامعة تسعى دائما إلى المشاركة في هذه المناسبات، ولا سيما لدولة إيطاليا التي تحظى بمكانة دولية وعلاقة متينة مع المملكة العربية السعودية سياسيا واقتصاديا.

وأضافت أن الجامعة تحرص على مواكبة توجهات المملكة من خلال رؤيتها 2030، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، ولعل التعليم يعد حجر الزاوية المهم الذي يلعب دورا رئيسي في زيادة التواصل مع الشعوب.