التعليقات: 0

في حين تبقى السماء غائمة جزئيًا

هطول أمطار رعدية في جازان وعسير والباحة

هطول أمطار رعدية في جازان وعسير والباحة
weam.co/597357
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر وكذلك على أجزاء من منطقة الرياض تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية في حين تبقى السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط الموج.

روابط ذات صلة

تنبيه عاجل: رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

تنبيه عاجل: رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

طقس اليوم: أتربة وغبار في الشرقية والرياض

طقس اليوم: أتربة وغبار في الشرقية والرياض

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في جازان وعسير

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في جازان وعسير

السبت.. وزير التعليم يزور عسير للوقوف على سير العمل في مشروع الطفولة المبكرة

السبت.. وزير التعليم يزور عسير للوقوف على سير العمل في مشروع الطفولة المبكرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>