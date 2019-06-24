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ارتفع خام القياس العالمي

صعود أسعار النفط بفعل التوترات في الشرق الأوسط

صعود أسعار النفط بفعل التوترات في الشرق الأوسط
weam.co/597371
سنغافورة- الوئام:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين إثر استمرار التوترات بين إيران والولايات المتحدة بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه سيعلن عقوبات “كبرى” على طهران.

وبحلول الساعة 0325 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 25 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 65.45 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 57.80 دولار للبرميل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه ألغى ضربة عسكرية للرد على إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة. وقال أمس الأحد إنه لا يسعى إلى الحرب مع إيران.

لكن بومبيو قال أيضا إنه سيعلن عقوبات “كبرى” على إيران اليوم الاثنين بهدف زيادة تقليص الموارد التي تستخدمها طهران لتمويل أنشطتها في المنطقة.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا “يجب أن تدعم الخلافات في الشرق الأوسط أسعار النفط في مطلع الأسبوع إذ تنتظر أسواق النفط رؤية رد إيران على التهديد بفرض عقوبات إضافية”.

وصعدت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن أسقطت إيران الطائرة المسيرة التي قال الولايات المتحدة إنها كانت في المجال الجوي الدولي بينما قالت طهران إنها كانت فوق أراضيها.

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