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أقر بارتكاب عشر جرائم سرقة

القصيم: ضبط مقيم امتهن السرقة من المحلات التجارية في أوقاتٍ متأخرة من الليل

القصيم: ضبط مقيم امتهن السرقة من المحلات التجارية في أوقاتٍ متأخرة من الليل 
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بريدة- الوئام:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت ـ بفضل الله ـ عن ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بامتهان جرائم السرقة من المحلات التجارية في أوقاتٍ متأخرة من الليل، حيث أقر بارتكاب عشر جرائم سرقة، تمكن خلالها من الإستيلاء على مبالغ مالية يصل إجماليها إلى خمسةٍ وعشرين ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً، إضافةً إلى أجهزة هاتفٍ جوال ومجموعة من بطاقات الاتصال، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضح المتحدث أن شرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

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