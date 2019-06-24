النيابة العامة: إطلاق النار في الزواجات جريمة موجبة للتوقيف

وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب فروع النيابة باعتبار إطلاق النار في الحفلات والمناسبات جريمة موجبة للإيقاف.

القرار جاء بعد دراسة وافية لهذه الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير، وفقا لنص القرار الذي حصلت الوئام على نسخة منه.

ولم يتم تضمين هذه الجريمة ضمن القرار الوزاري رقم (2000) الذي حدد الجرائم الموجبة للتوقيف، إلا أن القرار الذي صدر اليوم، وجه بإيقاف من تتوافر بحقه أدلة تثبت ارتكابه مثل هذه الأفعال لحين محاكمته.

وشدد القرار على ضرورة حفظ الأرواح والممتلكات، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تتسبب في آثار خطيرة.

يذكر أن عددا من حفلات الزواج والمناسبات الاجتماعية، في الفترة الأخيرة، شهدت وقائع إطلاق نار كاد أن يتسبب بعضها في كوارث مرعبة، ورغم أنها محظورة إلا أن قرار النيابة شدد في هذا الجانب نظرا لانتشارها.