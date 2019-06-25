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أخفاها بطريقة احترافية

الإطاحة بثلاثيني حاول تهريب كمية من الحشيش المخدر بوادي الدواسر

الإطاحة بثلاثيني حاول تهريب كمية من الحشيش المخدر بوادي الدواسر
weam.co/597546
وادي الدواسر - الوئام - فالح الدوسري:

تمكن رجال الأمن، في نقطة الضبط الأمني بالمثلث، في محافظة وادي الدواسر، من الإطاحة بمواطن ثلاثيني، حاول تهريب كمية مادة الحشيش المخدر بطريقة احترافية.

وقال مصدر أمني لـ “الوئام” إن مركبة حديثة الصنع كانت قادمة من عسير باتجاه الرياض، واستوقفها رجال الأمن في نقطة الضبط الأمني بمثلث وادي الدواسر، بهدف التأكد من معلوماتها، وفور ظهور علامات الارتباك على قائدها، قرر رجال الأمن إخضاعها للتفتيش الدقيق.

وأكد المصدر أنه بعد ساعات من تفتيش المركبة عثر على 10 “بلاطات” من مادة الحشيش المخدر، تم إخفاؤها بطريقة احترافية داخل العجلة الاحتياطية للسيارة، حيث تم التحفظ على الشخص والمركبة، وأعد محضر بالواقعة، ومن ثم تحويله مع المضبوطات للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

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