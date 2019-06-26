مصرع وإصابة 7 جميعهم من عائلة واحدة بحادث مروري في عسير

عسير -الوئام -عبدالله العازمي

توفي ثلاثة وأصيب أربعة جميعهم من عائلة واحدة في حادث انقلاب سيارة في عقبة سنان.

وصرح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري، بأن هلال عسير باشر حادث انقلاب سيارة عائلة في عقبه سنان بعدد من الفرق الإسعافية.

وقال: فور تلقي عمليات المنطقة بلاغا عن حادث انقلاب سيارة الساعه ١٩:٣٨ مساءً، تم توجيه فرقتين إسعافيتين، واتضح وجود ثلاث وفيات وأربع إصابات جميعها خطيرة وجميعهم من عائلة واحدة.

وأضاف الشهري: تم التعامل مع الحالات بمهنية عالية وجرى نقل حالتين عن طريق الفرق الإسعافية لمستشفى المجاردة العام، وحالتين نقلتا عن طريق فرق الدفاع المدني المشاركة.