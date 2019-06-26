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تقديم الإسعافات الأولية له على الشاطئ

بالصور: حرس الحدود ينقذ شاباً تعرض للغرق في الخفجي

بالصور: حرس الحدود ينقذ شاباً تعرض للغرق في الخفجي
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الرياض- الوئام:

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع الخفجي من إنقاذ مواطن تعرض للغرق بكورنيش الخفجي. وبحسب التفاصيل فقد أوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب أحمد بن تركي العتيبي بأنه ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام ( DMRCC) بلاغ من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الخفجي يفيد بأنه أثناء قيام دورية البحث والإنقاذ بعملها شاهدت شخص تعرض لحالة غرق بكورنيش الخفجي.

وأضاف على الفور توجهت فرقة البحث والإنقاذ للموقع، وتم إنقاذه، وتقديم الإسعافات الأولية له على الشاطئ، وحالته الصحية مستقرة، ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بجميع المتنزهين ومرتادي البحر باستخدام وسائل السلامة واتباع التعليمات، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤ ) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

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