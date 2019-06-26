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للوظائف المعلن عنها

شاهد: أسماء المرشحين والمرشحات للمقابلات الشخصية بوزارة النقل

شاهد: أسماء المرشحين والمرشحات للمقابلات الشخصية بوزارة النقل
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الرياض- الوئام:

أعلنت وزارة النقل أسماء المرشحين والمرشحات للمقابلات الشخصية، للوظائف المعلن عنها بتاريخ 1440/10/06هـ ، وستتواصل وزارة النقل مع المرشحين والمرشحات للمقابلات الشخصية عبر وسائل الاتصال المسجلة في نظام (جدارة) وذلك لتحديد موعد مطابقة بياناتهم وموعد المقابلات الشخصية لكل مرشح، والتي تعد حضورها واجتيازها شرط أساسياً للترشيح للوظائف المعلنة.

وفيما يلي قائمة المرشحين الرجال :
https://www.mot.gov.sa/ar/MediaCenter/Announcements/Documents/Announcement2506men.pdf

وفيما يلي قائمة المرشحات النساء :
https://www.mot.gov.sa/ar/MediaCenter/Announcements/Documents/Announcement2506women.pdf

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