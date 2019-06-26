تنفيذية جدة: إلزام مواطن بـ15 مليون ريال لاتهامه بالاختلاس وخيانة الأمانة

جدة - الوئام:

ألزمت محكمة التنفيذ بجدة مواطنا بدفع مبلغ قدره 15 مليون ريال لخيانته الأمانة واختلاسه من الشركة التي هو وكيل عليها.

وتقدم النائب العام بدعوى ضد المدعى عليه في المحكمة الجزائية محافظة جدة، يتهمه بخيانته الأمانة واختلاسه من الشركة 18 مليونا عبر بيع أراض للشركة، باستغلال الوكالة الممنوحة له.

وقدم أصحاب الحق الخاص طلبا إلى المحكمة يطلبون فيه الحكم وكيل الشركة قبل بذلك، مع عدم الإخلال بالمدة المذكورة آنفا.

وحكم القاضي عل المتهم بعقوبة تعزيرية بالسجن سنه ونصف، وجلده 200 جلدة عى أربع دفعات لخيانته الأمانة واختلاسه من الشركة.

وطلب أصحاب الحق الخاص إلى المحكمة بالحكم على المتهم بدفع المبالغ المختلسة وقدرها 15 مليوناً، وخصم ما أودعه في حساب الشركة وقدره 3 ملايين ريال، لافتة إلى أنه بعرض ذلك على المدعى عليه أكد أنه لا يستطيع دفع هذا المبلغ، وطلب إمهاله خمس سنوات لسداده، وبعرض ذلك على وكيل الشركة قبل بذلك.

وأشارت المصادر إلى أن القاضي حكم على المتهم بعقوبة تعزيرية بالسجن سنة ونصف، وجلده 200 جلدة على أربع دفعات لخيانته الأمانة واختلاسه من الشركة، وقرر القاضي إلزامه بسداد 15 مليوناً ميسرةً على خمس سنوات، وبتخلف المدعى عليه عن سداد المبلغ، ألزمت المحكمة المدعى عليه بدفع المبلغ خلال 5 أيام.