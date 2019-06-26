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قرب مهد الذهب

بعد بحث مضني.. العثور على جثة المقتول توفيق العالي قرب مهد الذهب

بعد بحث مضني.. العثور على جثة المقتول توفيق العالي قرب مهد الذهب
العثور على جثة توفيق العالي
weam.co/597760
الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

أوقفت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، وفِرق البحث والإنقاذ التطوعية، مهامها البحثية ظهر اليوم الأربعاء، بعد العثور على جثة مفقود الحوية “توفيق بن سلمان سفر العالي العتيبي” في منطقة صحراوية تقع بالقرب من محافظة مهد الذهب.

وكان المُتهم قد ألقى الجثة في ذلك الموقع محاولاً إخفاءها قبل أن يتم كشف أمره، وتقرّر نقل الجثة لحين انتهاء الإجراءات النظامية.

وكثّفت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، جهودها للبحث عن الشاب توفيق العالي والذي اختفى عن أسرته فجر الخميس الماضي حيث تم العثور على مركبته واقفةً خلف مبنى حكومي شمال المحافظة، ووجدت حولها آثار دماء وسحب وعراك.

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