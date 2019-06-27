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من المتوقع أن يتم تمديد فترة الترشيح

البريكي يقود النصر إلى أن يتقدم رئيساً للنادي

البريكي يقود النصر إلى أن يتقدم رئيساً للنادي
weam.co/597845
الرياض- الوئام - عبدالمجيد بن طالب:

من المقرر أن تغلق الفترة الثالثة للترشح لرئاسة نادي النصر اليوم الخميس دون تقدم أي أحد لرئاسة النادي خلفاً للرئيس المكلف السابق سعود آل سويلم الذي أعلن عن عدم ترشحه للرئاسة لظروفه الخاصة التي حالت دون ذلك بعد أن نجح بتحقيق بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالنسخة الإستثنائية.

وتنتظر هيئة الرياضة تقدم مرشح جديد لنادي النصر حيث من المتوقع أن يتم تمديد فترة الترشيح بطلب من النصر ، على أن يقوم المدير التنفيذي أحمد البريكي بإدارة مهام النادي الفترة المقبلة بشكلاً مؤقت حتى يتم تعيين رئيساً للنادي.

الجدير بالذكر أن الفريق سوف يعود للتدريبات مطلع شهر يوليو القادم ليغادر إلى البرتغال لإقامة المعسكر هناك إستعداداً للموسم المقبل والذي سيبدأ بمواجهة الوحدة الاماراتي اسيوياً دور الـ 16 عشرة من دوري أبطال آسيا في الخامس من أغسطس.

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