تفاصيل: وظائف لخريجي الثانوية في القوات الجوية السعودية

الرياض- الوئام:

أعلنت القوات الجوية الملكية السعودية بالتعاون مع الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض عن برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف في القوات الجوية الملكية السعودية لخريجي الثانوية العامة للعلوم الطبيعية أو المعاهد الثانوية الصناعية.

وبحسب التفاصيل فإن الخريج سيتم تعيينه على رتبة وكيل رقيب فني صيانة الطائرات وذلك في تخصصات:

– صيانة الطائرات تخصص إلكترونيات الطيران (EASA).

– صيانة الطائرات تخصص ميكانيكا الطيران (EASA).

– نظم الطائرات بدون طيار تخصص ميكانيكا الطيران.

– نظم الطائرات بدون طيار تخصص إلكترونيات الطيران.

– نظم الطائرات بدون طيار تخصص اتصالات الطيران.

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي بالأصل والمنشأ وأن يكون المتقدم خريج مرحلة (الثانوية العامة للعلوم الطبيعية) أو (المعاهد الثانوية الصناعية).

ألا يقل عُمر المتقدم عن 17 سنة وأن لا يزيد عن 24 سنة حين بدأ الفصل الدراسي الأول بتاريخ 1441/01/02هـ وحسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مُخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتباره إليه.

اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وتناسب الطول مع الوزن على أن لا يقل الطول عن 160 سم وقبول المتقدم النهائي في البرنامج يكون من قبل الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة.

ومن ضمن امتيازات البرنامج: مكافأة مالية أثناء فترة التدريب مقدمة من الكلية ومكافأة مالية إضافية مقدمة من القوات الجوية الملكية السعودية.

تدريب منتهي بالتوظيف حيث يعين الخريج على رتبة (وكيل رقيب فني صيانة الطائرات) وعلاج مجاني للطالب ووالديه في مستشفيات القوات المسلحة.

مع فرصة ابتعاث خارجي للطلبة المميزين والمتفوقين وتوفير السكن في القواعد العسكرية بعد التعيين.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي :

http://ic.edu.sa/ITC-WEB/SitePages/Index.aspx