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واجتماع طارئة للبرلمان.. وإجراءات أمنية مشددة

#عاجل … تونس: مصدر برلماني يؤكد وفاة الرئيس السبسي.. والمتحدث باسم الرئاسة ينفي

#عاجل … تونس: مصدر برلماني يؤكد وفاة الرئيس السبسي.. والمتحدث باسم الرئاسة ينفي
weam.co/597936
تونس - الوئام:

نقلت وسائل إعلام عربية، اليوم، عن مصادر برلمانية تونسية، أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي توفي داخل المستشفى العسكري بالعاصمة تونس، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.

وأكدت المصادر أن رئيس البرلمان التونسي توجه إلى مقر البرلمان داعيا إلى اجتماع طارئ.

في حين نفى المتحدث الإعلامي باسم الرئيس التونسي، فراس قفراش ، بشدة، الأنباء المتداولة عن وفاة السبسي، مؤكدا أن حالته مستقرة، وهو يجرى بعض الفحوصات الطبية.

وقال قفراش إن البرلمان لم ينعقد بشكل طارئ، ولكن جلساته مستمرة بشكل اعتيادي.

بينما أكدت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن رئيس البرلمان دعا رؤساء الكتل البرلمانية إلى اجتماع طارئ على خلفية التفجيرات الانتحارية الاتي وقعت اليوم في العاصمة التونسية.

 

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