التعليقات: 0

تغريدة “#شاورمر” تشعل غضب الهلاليين والجماهير تدشن “هشتاق المقاطعة”

تغريدة “#شاورمر” تشعل غضب الهلاليين والجماهير تدشن “هشتاق المقاطعة”
weam.co/598155
إبراهيم آل صالح - الوئام

أشعلت تغريدة مطعم “شاورمر” غضب جماهير نادي الأزرق الهلال وذلك بعد رد المسؤول عن حساب المطعم على أحد الحسابات المهتمة بأخبار نادي الهلال بطريقة ساخرة، لتطالب جماهير الأزرق بمقاطعة المطعم، تحت هاشتاق بمسمى #مقاطعة_شاورمر.

وقال الحساب الشهير والمهتم بأخبار نادي الهلال “الموج الأزرق”: تدرس إدارة ⁧‫#الهلال‬⁩ العرض المقدم من “شاورمر” لتكون من ضمن الرعاة للنادي، ولم تتخذ الإدارة قرارًا نهائيًا حول الموافقة من عدمه.

و رد حساب المطعم قائلاً : “تصحيح للخبر: تدرس إدارة ⁧‫#شاورمر‬⁩ طلب نادي ⁧‫#الهلال‬⁩ برعايتها”.

وبعد غضب جماهير الهلال على تغريدة شاورمر والتي اعتبروها مسيئة علق حساب شاورمر مرة أخرى قائلاً: “يا ساتر جمهور الزعيم ماينمزح معه .. نتمنى نرعى جميع الفرق السعودية ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه ⁧‫#شاورمر‬⁩”.

 

روابط ذات صلة

برج خليفة يتزين بشعار الهلال بعد الشراكة مع إعمار

برج خليفة يتزين بشعار الهلال بعد الشراكة مع إعمار

“إعمار” شريك استراتيجي للزعيم

“إعمار” شريك استراتيجي للزعيم

فهد بن نافل الرئيس رقم «20» تعرف على رؤساء الهلال السابقين

فهد بن نافل الرئيس رقم «20» تعرف على رؤساء الهلال السابقين

دوري أبطال آسيا: ثمانية أندية من نفس البلد يتواجهون في منافسات دور الـ 16

دوري أبطال آسيا: ثمانية أندية من نفس البلد يتواجهون في منافسات دور الـ 16

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>