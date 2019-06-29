الهلال ينهي علاقته بـ”الخيبري”.. واللاعب يوجه رسالة للجمهور

وقعت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل مخالصة مالية مع لاعب الوسط المدافع عبدالملك الخيبري يوم السبت، في ثاني مخالصة مالية بعد الأرجنتيني سيروتي.

ووجه الخيبري شكره لرؤساء الهلال الذين تعاقبوا على النادي خلال فترة تواجده بالإضافة إلى اللاعبين والمدربين ومدراء الكرة والجماهير.

الخيبري قال عبر فيديو تم نشره على حساب الهلال بموقع تويتر: “سعدت وتشرفت خلال الثلاث سنوات الماضية بتمثيل نادي الهلال وأحب أقدم شكري للإدارات التي كنت معها بدايةً من الأمير نواف بن سعد والكابتن سامي الجابر ومحمد بن فيصل وعبدالله الجربوع”.

وتابع: “كل التوفيق للإدارة الجديدة بقيادة فهد بن نافل وأحب أقدم شكري لإدارة الكرة السابقة بقيادة الكابتن فهد المفرج وكل التوفيق للإدارة القادمة بقيادة سعود كريري وأقدم شكري لزملائي وجمهور الهلال وكل التوفيق لكم”.

وانتقل الخيبري (33 عاماً) إلى الهلال صيف 2016 قادماً من الشباب، وحقق في موسمه الأول ثنائية الدوري والكأس تحت إشراف الأرجنتيني رامون دياز.

وتعرض الخيبري إلى إصابة قوية أبعدته عن الملاعب الموسم الماضي لفترة طويلة، قبل أن يعود في مطلع فبراير بمباراة أمام الفتح.