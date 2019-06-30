الأمن الإسرائيلي يعتقل وزيرا فلسطينيا في القدس

القدس المحتلة - الوئام:

أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات من الأمن الإسرائيلي اعتقلت اليوم الأحد وزير القدس في السلطة الفلسطينية

فادي الهدمي.

وأوضحت المصادر أنه تم اقتحام منزل الهدمي في حي الصوانة في القدس وتفتيشه والاستيلاء على أجهزة الهواتف النقالة الخاصة به، قبل أن تعتقله القوات الإسرائيلية.

ولم يصدر حول الحادثة تعقيب من إسرائيل التي كررت في الأشهر الأخيرة اعتقال والتحقيق مع مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية في شرق القدس.

وتحظر إسرائيل أي نشاط للفلسطينيين في شرق القدس وتعتبر مدينة القدس عاصمة موحدة لها.

وندد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة باعتقال الأمن الإسرائيلي للهدمي، واعتبره “انتهاكا جسيما ومخالفة فاضحة لاتفاقية أوسلو” للسلام المرحلي الموقعة بين الجانبين الفلسطيني الإسرائيلي عام 1993.

وتشهد بلدة العيسوية في القدس توترا منذ مقتل شاب فلسطيني في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية مساء الخميس الماضي واحتجاز جثته حتى الآن.