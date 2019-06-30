غرفة الرياض: إطلاق برنامج مجاني لتأهيل 1000 شاب وفتاة في مجال محاسبة الزكاة والضرائب

الرياض- الوئام

أعلنت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل، بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، إطلاق مبادرة مجانية لتدريب الشباب السعودي من الجنسين في مجال محاسبة الزكاة والضرائب موجهة للحاصلين على مؤهلات أو خبرات في الإدارة والمحاسبة والمالية والاقتصاد، حيث ستبدأ فعاليات البرنامج في 7/7/2019 وتستمر لمدة 10 أيام.

وتأتي هذه المبادرة للعام الثاني على التوالي من غرفة الرياض لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل لتلبية الاحتياجات المستجدة للقطاع الخاص.

وقدم نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور بن عبدالله الشثري، الشكر لمحافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، على توجيهه بالموافقة على إطلاق هذا البرنامج التدريبي الذي يستهدف رفع نسب التوطين من الكوادر المتخصصة في مجالات المحاسبة والمالية والرفع من مستواها ومهاراتها لمعرفة طرق حساب الزكاة الشرعية وضريبة الدخل والاستقطاع وضريبة السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، والتزامات المكلفين والتوريدات الخاضعة والمعفاة والاقرار الضريبي والفاتورة الضريبية.

ودعا “الشثري”، الشباب الراغبين في المشاركة في هذه البرامج التدريبية للمسارعة بالتسجيل من خلال الرابط https://bit.ly/2xmzKqE، مشيرًا إلى حاجة القطاع الخاص لهذه المهارات وتوفر عدد كبير من الفرص الوظيفية المتاحة لها.

ونوه “الشثري” بالتعاون الوثيق بين الهيئة العامة للزكاة والدخل وغرفة الرياض، الذي أثمر عن تنظيم عدد من المحاضرات استهدفت تعريف رجال وسيدات الأعمال بطرق حساب الزكاة والضرائب، مضيفًا أن تنظيم هذا البرنامج التدريبي يمثل امتدادا لهذا التعاون بين الطرفين.