بعد استغناء الهلال عنه.. الاتحاد يفكر في ضم “خيبري”

علمت “الوئام” من مصادرها داخل نادي الاتحاد، أن إدارة الفريق تفكر في التعاقد مع لاعب خط وسط فريق الهلال السابق عبدالملك خيبري، بعدما استغنى النادي الهلالي عن خدماته أمس.

ويعتبر عبدالملك خيبري، لاعبًا مهمًا للاتحاديين حال التعاقد معه وذلك بعد الاستغناء عن متوسط الميدان جمال باجندوح حيث اعتبرت بعض جماهير العميد أن قدوم “الخيبري” ستكون صفقة مميزة للكتيبة الصفراء.

وانضم “خيبري” إلى صفوف الهلال عام 2016م حتى الموسم الماضي وحقق مع الأزرق 4 بطولات رسمية بطولة الدوري السعودي للمحترفين مرتين، وبطولة كأس الملك مرة واحدة، وبطولة السوبر السعودي مرة واحدة.

ولعب لأندية القادسية والشباب حيث كان لاعبًا قدساويًا حتى 2008م لينتقل بعدها إلى صفوف الليث وحقق معه أربع بطولات هي دوري المحترفين وكأس الملك وكأس الأمير فيصل بن فهد وكأس السوبر السعودي.

يذكر أن عبدالملك خيبري، لعب مع المنتخب السعودي في 30 مباراة دولية، وكان أحد الأساسيين في تصفيات كأس العالم النهائية 2018م التي أقيمت في روسيا.