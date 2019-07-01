وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للحياة الفطرية

أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على المراتب الرسمية والتي ترغب بشغلها بمواطنين سعوديين عن طريق المسابقة الوظيفية خلال الفترة من 27/10/1440هـ وحتى 1/11/1440هـ وسوف يكون استقبال الطلبات على بريد الهيئة ص.ب 61681 الرياض 11575 ويكتب على الظرف (ادارة الموارد البشرية) بحسب الشروط الواردة أمام كل منها.
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف هي:
– فني اتصالات.
– أخصائي ثروة حيوانية.
– أخصائي شؤون موظفين.
– مهندس مدني مشرف.
– أخصائي ميزانية.
– مفتش اداري.
– مهندس حاسب آلي مساعد.
– أخصائي حماية بيئة.
– باحث علمي مساعد.
– مترجم.
– مساعد إداري.
– ناسخ آلة.
– مساعد إداري.
– ناسخ آلة.
– كاتب.
– موزع بريد.