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عن طريق المسابقة الوظيفية

وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للحياة الفطرية

وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للحياة الفطرية
weam.co/598425
الرياض- الوئام:

أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على المراتب الرسمية والتي ترغب بشغلها بمواطنين سعوديين عن طريق المسابقة الوظيفية خلال الفترة من 27/10/1440هـ وحتى 1/11/1440هـ وسوف يكون استقبال الطلبات على بريد الهيئة ص.ب 61681 الرياض 11575 ويكتب على الظرف (ادارة الموارد البشرية) بحسب الشروط الواردة أمام كل منها.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف هي:

– فني اتصالات.

– أخصائي ثروة حيوانية.

– أخصائي شؤون موظفين.

– مهندس مدني مشرف.

– أخصائي ميزانية.

– مفتش اداري.

– مهندس حاسب آلي مساعد.

– أخصائي حماية بيئة.

– باحث علمي مساعد.

– مترجم.

– مساعد إداري.

– ناسخ آلة.

– مساعد إداري.

– ناسخ آلة.

– كاتب.
– موزع بريد.

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