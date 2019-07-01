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وآخر موعد للتسجيل الأول من ذي القعدة

تعليم نجران يدعو المرشحين لحجز مواعيد المقابلة الشخصية

تعليم نجران يدعو المرشحين لحجز مواعيد المقابلة الشخصية
weam.co/598473
نجران - الوئام:

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، اليوم، المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية بالمنطقة إلى المبادرة بالتسجيل وحجز المواعيد للمقابلة الشخصية، عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://t.co/dQw30KfBr5، علماً بأن آخر موعد للتسجيل وحجز المواعيد 1 / 11 / 1440هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي بإدارة تعليم المنطقة جابر مدخلي أن المقابلات ستبدأ يوم الأربعاء ٣٠ /١٠ /١٤٤٠هـ، وتنتهي بنهاية دوام الثلاثاء ٦ /١١ /١٤٤٠هـ، داعياً المرشحين والمرشحات إلى سرعة الدخول على نظام المقابلات وحجز الموعد خلال الفترة المحددة.

وخصصت إدارة تعليم المنطقة مدرسة ابن كثير الابتدائية المجاورة لمقرها لاستقبال المرشحين وإجراء المقابلات الشخصية لهم، فيما خصصت قاعة بيت الطالب بحي الفهد لاستقبال المرشحات وإجراء المقابلات الشخصية لهن.

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