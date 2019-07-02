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خلال لقاء بجدة

وزيرة الشؤون الاجتماعية بسيراليون تشيد بجهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن

وزيرة الشؤون الاجتماعية بسيراليون تشيد بجهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن
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جدة - الوئام:

التقى وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه في جدة اليوم الثلاثاء 29/10/1440هـ ، معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والمسئول عن شؤون الحج بجمهورية السيراليون السيدة / بيدو داساما والوفد المرافق لها.

وحضر اللقاء سعادة المدير التنفيذي المشرف العام على مكتب وزير الحج والعمرة الاستاذ محمد صالح الشارخ وسعادة الاستاذ حسنى بوسطجى مدير عام مكاتب شئون الحجاج.

ورحب وزير الحج والعمرة خلال اللقاء بوزيرة الشئون الاجتماعية والمسئول عن شؤون الحج، معبراً عن شكره على ما لمسه من تعاون في تنظيم شؤون حجاج بلادهم لتمكينهم من أداء نسكهم بكل راحة واطمئنان.

من جهته ثمنت الوزيرة بيدو داساما جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لخدمة ضيوف الرحمن وما تقدمه من رعاية واهتمام للحجاج والمعتمرين والزوار .

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