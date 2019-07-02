“نورتونا ” .. برنامج لاستقبال المعلمين و المعلمات الجدد في وادي الدواسر

الوئام-هايف العتيبي-وادي الدواسر

أطلقت إدارة تعليم وادي الدواسر برنامج ‎نورتونا لاستقبال المعلمين والمعلمات الجدد للعام الدراسي ١٤٤٠ – ١٤٤١هـ البالغ عددهم (٢٩٥) معلماً ومعلمة ، تحت شعار (( حياكم والوادي ملفاكم )) ، ويتضمن البرنامج عدة خدمات من الاستقبال، والخدمات المساندة، وتسهيل الإجراءات، والتواصل الفعّال، والاستشارات والتوجيهات.

وأوضح الدكتور أحمد العُمري مدير التعليم بوادي الدواسر أنه تم تشكيل لجنة رئيسية إشرافية لتكوين فرق عمل في المراكز المحددة لاستقبال المعلمين والمعلمات المرشحين والمرشحات لدخول المقابلة الشخصية على الوظائف التعليمية المعلنة مؤخرًا ، وذلك بالتنسيق مع قسم شؤون المعلمين في الإدارة .

وأكد الدكتور العُمري على تنفيذ العديد من الأعمال الهادفة إلى تيسير مهمة المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية، متضمنة توفير السكن والتنقلات ومواقع الفحص الطبي للمعلمين والمعلمات بالتعاون مع المستشفى العام والعسكري في المحافظة ومن التهيئة المناسبة لإجراء المقابلات الشخصية ، وهذا البرنامج يأتي ضمن مبادرة من إدارة التعليم وفي سياق تبني المشروع الوزاري كمبادرة وطنية، وتنفيذ لتوجيهات معالي وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ والوزارة ، ليوضح خارطة طريق المرشح منذ استقباله وتسكينه حتى إنهاء إجراءات المقابلة الشخصية.

من جهة أخرى أوضح قسم شؤون المعلمين استكمال كافة الاستعدادات في قسمي البنين والبنات لإنهاء إجراءات المعلمين والمعلمات وتوفر كافة النماذج المحققة لذلك، كما أكدت إدارة الإعلام والاتصال أن هذا البرنامج يأتي كأحد المبادرات التي ترمي من خلالها إدارة تعليم وادي الدواسر إلى تسخير الإمكانات كافة ، وعمل الشراكات المجتمعية مع القطاع الحكومي والخاص ، من أجل الاستقبال وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء المقابلات، بما يسمح للمرشحين أداء متطلبات المقابلة بالشكل المناسب ، وإبراز الدور الاجتماعي والتكافلي للمجتمع التعليمي .