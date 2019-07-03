الجيش اليمني يحرر أجزاء واسعة من صعدة

صعدة (اليمن) - الوئام:

قالت مصادر يمنية، إن قوات الجيش أحرزت تقدماً جديداً في محافظة صعدة شمال البلاد. وحررت قوات الجيش اليمني أجزاء واسعة في جبهة المزرق الواقعة بين مديريتي الظاهر وحجة، بعد مواجهات عنيفة ما تزال مستمرة حتى اللحظة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، وفقاً لما ذكره موقع “سبتبمر نت” اليوم الأربعاء.

ونجحت قوات الجيش اليمني بالالتحام العسكري بين جبهة مديرية حرض بمحافظة حجة، وجبهة المزرق مديرية الظاهر غربي محافظة صعدة.

واستطاعت قوات الجيش اليمني السيطرة النارية على الخط الرابط بين المزرق في عزلة الفج والملاحيظ والمناطق المحيطة بها.

وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية.