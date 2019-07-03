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خالد بن بندر بن سلطان يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للسعودية لدى بريطانيا

خالد بن بندر بن سلطان يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للسعودية لدى بريطانيا
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التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان اليوم في العاصمة البريطانية لندن، مسؤولي المراسم بوزارة الخارجية البريطانية، حيث قدّم لهم نسخةً من أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.
وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، والتأكيد على مدى عمق العلاقات الثنائية والمتميزة التي تربط البلدين، والحرص على تعميق العلاقات في المجالات كافة.

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