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الصادق المهدي: لن أقبل بأي منصب في المرحلة الانتقالية ولن أترشح للانتخابات السودانية

الصادق المهدي: لن أقبل بأي منصب في المرحلة الانتقالية ولن أترشح للانتخابات السودانية
weam.co/599177

قال زعيم حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي، إن الحزب قرر تقديم مبادرة تتضمن حلولا للمشاكل التي يمكن حدوثها في الفترة الانتقالية، مشيرا لضرورة أن يكون معيار الترشح للمجلس السيادي لشخصيات غير حزبية.

 

كما أكد في تصريح للعربية على عدم القبول بأي وظيفة خلال المرحلة الانتقالية، موضحا أنه سيكتفي بلعب دور العراب السياسي، وأنه لن يكون ضمن المرشحين للانتخابات المقبلة، لكنه سيعمل بكافة الوسائل لإقناع الحركات المسلحة بالانضمام لعملية السلام.

 

وكانت قوى الحرية والتغيير كشفت عن أنه تم الاتفاق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وثلاثة أشهر.

 

وقال المتحدث باسم قوى الحرية عباس مدني إنه تم تأجيل مسألة المجلس التشريعي ليتشكل بعد مجلسي السيادة والوزراء.

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