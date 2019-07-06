طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في الطائف وجازان

الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على السواحل الجنوبية من البحر الأحمر.

في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف وارتفاع في نسبة الرطوبة خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.